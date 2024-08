Fani Carbajo adelanta lo que ha ocurrido entre Sofía Suescun y Maite Galdeano: "Pasa una cosa muy fuerte"

Hace a penas unas semanas que ‘Socialité Club’ presenció un nuevo enfrentamiento entre Fani Carbajo y Christofer Guzmán, que se daban a conocer en televisión en la primera edición de ‘La isla de las tentaciones’. "La culpa es de él, yo a él no le manipulaba. Llevo más de un año y medio sin saber nada de él. Tengo una denuncia contra él por cosas muy fuertes pero mi hijo me ha pedido que no lo cuente (...)". Además, se pronunciaba entonces sobre su paso por el altar con el madrileño, con el que nunca llegó a estar casada: "Nosotros nos hicimos pareja de hecho en 2017, dos años antes de ‘La isla de las tentaciones’, que a efectos legales, si a él le pasa algo yo cobraría una pensión o viceversa. No hicimos celebración, fue ‘La isla de las tentaciones’ y después es cuando nos podemos permitir una boda".