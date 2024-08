Adara Molinero, relacionada con el hermano de Tony Spina, Tiziano

Adara Molinero ya no puede más y ha estallado en redes sociales. Después de algunos insistentes rumores y tras algunas informaciones filtradas por Miguel Frigenti, quien fuera su íntimo amigo, la exsuperviviente ha roto su silencio y, además de confirmar su ruptura, ha dejado claro que ella está tranquila. "No voy a hablar de nadie ahora ni en un futuro. Me quedo con que le doy todo a las personas que quiero y soy leal. La vida sigue, con mi interior tranquilo de que siempre me porté bien con cualquier persona que se acercó a mí", ha escrito.