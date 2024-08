Ana Guerra, sobre su sexualidad: "Me considero bisexual y no he descartado enamorarme de una mujer"

La pareja, que lleva ya tres años de relación, está inmersa en los preparativos de su boda, de la que ya han revelado algunos detalles. Sin embargo, entre decisión y decisión, la canaria ha tenido tiempo para conceder una entrevista que no ha dejado indiferente a nadie y en la que, aunque grita su amor a los cuatro vientos, ha dejado claro que no descarta otras opciones en el amor. "Me considero bisexual y que todos somos bisexuales. Yo tengo una energía súper masculina dentro de mí y Víctor tiene una energía súper femenina. Entonces, he encontrado mi ying y mi yang. A día de hoy, él es el amor de mi vida, pero nunca he descartado enamorarme de una mujer que sea una buena persona".