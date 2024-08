Steisy duda de los intereses de Sofía y Kiko en el conflicto con Maite: "Por el dinero baila perro"

¿Y cuál es el motivo que se esconde detrás de toda esta guerra narrada minuto a minuto en redes sociales y platós de televisión? Steisy lo tiene muy claro. "Yo creo que pensaban que iban a ganar 'Supervivientes' y se han quedado descuadrados y por el dinero baila perro", ha dicho la extronista, que no cree que sea un montaje sino que están dispuestos a todos por engordar sus cuentas bancarias. "Esto se tiene que tratar en un psicólogo y lo primero que te dice el psicólogo es que no vayas a la televisión porque no vas a solucionar nada", ha dicho la extronista, que cree que esto refleja el tipo de personas que son. "No tiene límites, el personaje se ha comido a la persona. Tienes que decir no, que es tu familia y que no vas a decir cosas de las que te vas a arrepentir y que no vas a ganar dinero a costa del sufrimiento familiar. Me parece más sucio y feo".