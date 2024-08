Sofía Suescun se encuentra en una etapa vital llena de cambios, por lo no sorprende que también haya querido aplicarlo a su aspecto físico . En medio del conflicto con su madre, Maite Galdeano , y tras haber tomado la decisión de "priorizarse por encima de todo", Suescun nos ha mostrado su nuevo cambio de look.

"Desde que era una niña. Me considera de su propiedad y me ha tratado como si fuera muñeca. Sus celos enfermizos hacia mí me han arruinado amistades, relaciones y la vida, muchas veces. Me quitaba las ganas de vivir", explicaba entre lágrimas en televisión.