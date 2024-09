Alejandro Albalá destapa su mayor enfrentamiento con Isabel Pantoja: "Se detonó la Segunda Guerra Mundial"

Alejandro Albalá ha regresado al plató de 'Socialité Club' para pronunciarse sobre el conflicto de la familia Galdeano

Además, ha recordado cómo fue su relación con Isa Pantoja y destapa un enfrentamiento con su exsuegra

Alejandro Albalá reaparece en Socialité Club: "A Isa Pi le tengo cariño, pero Sofía Suescun es como si no hubiera existido"

Alejandro Alba, el que fuera uno de los primeros invitados en 'Socialité Club' -el programa del corazón de las tardes de Divinity, que se emite de lunes a viernes de 20:00h a 21:00h-, ha vuelto al plató junto a María Verdoy para comentar lo último sobre la polémica de la familia Suescun Galdeano, a la que perteneció durante el tiempo en el que mantuvo una relación sentimental con la de Pamplona. Además de contar un tenso episodio que vivió en el domicilio del clan, el joven también se ha pronunciado sobre su otra exfamilia política: la Pantoja. Ha sido María Verdoy la que ha abierto esta cuestión al preguntarle por su otra exsuegra y si, al igual que con Maite Galdeano, también tuvo algun enfrentamiento. ¡Dale al play al vídeo que encabeza la noticia para conocer su respuesta!

El tenso enfrentamiento de Alejandro Albalá con Isabel Pantoja

"Antes estaría enamorado de Isa Pantoja que de Sofía Suescun”, ha vuelto a decir Albalá, que en su primera intervención en 'Socialité Club' dejaba claro que guardaba un mejor recuerdo de su primera exnovia: “Con Isa he compartido más cosas, porque isa es buena persona, yo me fijo en el interior de las personas. Ellos lo hacen a maldad. Me dan igual”.

Además, ha desvelado a qué exsuegra prefiere y el motivo: “Entre Maite e Isabel prefiero a Isabel por goleada. Con Isabel Pantoja he discutido mucho. Siempre se me prohibió hablar con un periodista o en televisión. Las tenía en mi contra. Cuando llegas a una casa con 20 persona y nadie habla con nadie. Isabel siempre se sentaba presidiendo. Isabel Pantoja es muy pequeñita dentro de su ser. No tiene la patria de encarar según qué temas”.