Álex Ghita aclara en 'Socialité Club' su orientación sexual tras romper con Adara: "Hablo con chicos..."

Álex Ghita se sienta en el plató de 'Socialité Club' para aclarar las últimas polémicas

Además, ha hablado de los motivos de su ruptura con Adara Molinero y ha respondido a las críticas de Miguel Frigenti

El verano del 2024 ha dejado en el camino numerosas rupturas en el panorama social. La última de ellas la de Alice Campello y Álvaro Morata. Sin embargo, no han sido los únicos en estos últimos meses. Otra de las grandes e inesperadas separaciones ha sido la de Adara Molinero y Álex Ghita, quien fuera su entrenador personal (y de otras famosas, como de Carla Barber, con la que rompió el vínculo profesional).

Precisamente, la exconcursante de la primera edición ‘Supervivientes: All Stars’ mandaba un mensaje el pasado 3 de septiembre en ‘Socialité Club’ -el programa del corazón de las tardes de Divinity, que se emite de lunes a vieres de 20:00h a 21:00h-, en donde confirmaba su ruptura con el entrenador personal. Además, respondía si consideraba que su ya expareja era bisexual después de que Miguel Frigenti diera a entender que habría intentado algo con él.

Además, solo horas antes, la protagonista Adara Molinero acudía a el FesTVal de Vitoria para promocionar la nueva edición de ‘Gran Hermano’, que se estrenará el próximo jueves, en donde respondía en qué punto se encontraba sentimentalmente, en donde daba a confirmaba que estaba soltera de nuevo. “Mi corazón está soltero, enamorado de mi hijo y de momento no me planteo nada”, sentenció.

Nada que ver con las declaraciones que dejaba Ghita en el programa presentado por María Verdoy y Antonio Santana, en donde sembraba la duda de la ruptura. “He hablado con él, en un principio no me quería aceptar que habían roto y yo confirmaría que sí. Tenían un viaje pendiente al que no van a ir. Ha dicho que no está confirmando nada. Tenemos la conversación”.

Álex Ghita rompe su silencio en ‘Socialité Club’

Tras todo lo que se ha hablado sobre el entrenador de famosos a lo largo de este tiempo -sobre todo, tras comenzar su relación con la madrileña-, el joven ha roto con su habitual discreción en ‘Socialité Club’ en donde ha querido poner fin a todos los rumores que se han dicho sobre él. Además, no ha dudado en aclarar algunas polémicas.

El entrenador personal ha decidido romper su silencio por desmentir todo lo que se ha dicho de él durante estas semanas. "Todo lo que circula entorno a este mundo, me he visto obligado. La gente sigue y sigue hablando", ha comenzado diciendo. En su intervención en el programa que ha presentado Santana, el joven ha querido aclarar cuál es su orientación sexual, que tanto se ha cuestionado. "Me ha sorprendido por el siglo en el que vivimos y las vueltas que le dan a las cosas", ha dicho sobre su bisexualidad. "Me hace gracia que lo diga Frigenti y que se atrubuya algo a lo personal cuando mi interés era profesional hacia Frigenti. Me gusta dar cariño a todos los que entreno".

Aclara su orientación sexual y responde a Frigenti