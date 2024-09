Sonia Monroy, en 'Socialité Club', le hace una insólita propuesta a Tom Cruise: "Es mi sueño"

Hoy, 4 de septiembre del 2024, el programa presentado por María Verdoy y Antonio Santana ha contado con una invitada excepcional: Sonia Monroy. Tras la intervención de Álex Ghita, expareja y exentrenador personal de Adara Molinero, en la que ha aclarado la polémica acerca de su orientación sexual o su ruptura con la que fuera concursante de la primera edición de 'Supervivientes: All Stars', ha sido el turno de la actriz y cantante, que ha regresado a televisión no sin antes hacer una petición a la industria cinematográfica. "A ver si se animan los directores a contratarme para no tener que irme de España", ha dicho entre risas tras un vídeo en el que ha repasado su carrera en televisión antes de marcharse a Estados Unidos, en donde ha pasado muchos años de su vida.