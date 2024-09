María Rosa Cobo predice quién será el próximo presidente de Estados Unidos: "El mundo se va a salvar"

A lo largo de su emisión, ‘Socialité Club’ ha podido contar con una invitada y colaboradora estrella: la vidente María Rosa Cobo. Una de sus primeras predicciones fue durante la Eurocopa 2024, en donde vaticinó que el equipo que capitaneaba Álvaro Morata ganaría el campeonato. "Pues si mi intuición, percepción y la experiencia que tengo no me engañan ni me traicionan, España mete dos y Francia mete uno", dijo la vidente. ¡Y así fue!. Además, Verdoy aprovechaba para preguntarle si los astros le decían algo sobre le resultado de la final. “¡Sí, y si no me encargo yo, les hago un vudú y gana por narices!”.