Elçin Sangu, demandada: su exagente solicita una indemnización de 280.000 euros por despido

Elçin Sangu tendrá que pagar una indemnización millonaria a su exagente, Başay Okay. Después de varios años de litigio, en los próximos días se conocerá la decisión final del tribunal sobre la demanda interpuesta por la que fuera su representante durante varios años y con la que rompió su relación laboral en 2015, cuando la actriz a sus espaldas empezó a trabajar con otra agencia de representación.

Según han publicado varios medios turcos, tras esta ruptura profesional Okay demandó a la actriz y solicitó una indemnización de tres millones de liras turcas (unos 287.000 euros) por rescindir de forma unilateral el contrato que las unía a través de una notificación notarial pública el 31 de diciembre de 2015. Además, se exige una multa de 87.000 euros aproximadamente por daños punitivos por las ganancias no percibidas desde el final de su relación laboral. "El valor real de este caso es incluso más de 3,5 millones, incluido el interés legal", ha dicho Okay.