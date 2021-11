Elçin acudió hace unos días de invitada al programa 'İbrahim Selim ile Bu Gece' (‘Con İbrahim Selim está noche’), un show de entrevistas en el que el presentador le preguntó si antes de que empezase la famosísima serie se esperaba que fuese a tener tanto éxito. Para sorpresa de todos los fans allí presentes, la respuesta no fue afirmativa: “Rechacé ‘Te alquilo mi amor’ dos veces. Si la señora Ümrü no me hubiera convencido no habría estado allí”.