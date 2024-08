De Clara una heredera que no sabe sus orígenes a Tiago, Justino y Sal: los protagonistas de 'Cacao'

Desde la trágica muerte de su hermano, Tiago ya no es el mismo. El joven se alejó de sus padres, comenzó a llevar un estilo de vida sin ataduras y se volcó en el triatlón, un deporte que ha cambiado su vida. Sin embargo, su vida vuelve a dar un giro tras el accidente de don Justino y tras descubrir las intenciones de su familia respecto a Cacao. En ese momento, decide marcharse a Brasil con la intención de ponerla a salvo. Lo que no imagina es que tras un acto de heroísmo y salvar a una desconocida en Itacaré,, encontrará el amor.

Anita tiene un sueño en la vida. Mientras que su hermana aspira a ser maestra chocolatera, ella no quiere tener nada que ver con la plantación. Ella quiere salir de allí, conocer mundo y convertirse en una afamada influencer. Superficial y egoísta cree que la fama, el dinero y los seguidores son los más importante en la vida y por ello trata de alcanzar su sueño cueste lo que cueste. Sin embargo, cuando descubra que su hermana va a dar un giro radical en su vida, no podrá evitar sentir envidia.

Consentida y muy bella. Así es Sal, la hija de Justino y Simone. Casada con Rui, un hombre que en realidad vive a costa de su familia política, los Vaz Pereria. Sal tiene un vínculo muy estrecho con su madre y no tiene ningún apego por su progenitor, con quien mantiene una relación distante. La situación se complica cuando descubre la existencia de Cacao. Descubrir este gran secreto la enfurece puesto no está dispuesta a compartir la fortuna paterna con una hermanastra que acaba de aparecer. Por si su situación no fuera lo suficientemente difícil, la aparición de un antiguo amor la colocará en una situación muy delicada.