El encuentro de Ateş y Leyla en el estreno Quiéreme siempre': ella se abalanza a él en camisón

¡Kerem Bürsin ya está de vuelta en Divinity! Nuestro actor turco favorito ha regresado a nuestras vidas metiéndose en la piel de Ateş, un joven de familia adinerada cuya vida ha dado un giro inesperado tras la muerte de su padre. Ese será el punto de inflexión en su vida puesto que la tragedia le obliga a regresar a Estambul. Su hermano Umut y su tía así se lo exigen. Si no vuelve no podrán abrir el testamento y descubrir qué ha hecho el patriarca de la familia con su fortuna.

La tensión entre ellos es evidente e irá a más en un segundo y tenso cara a cara en la piscina. Leyla, que huye de su recién estrenado marido y su familia, se lanza al agua sin pensárselo dos veces y él la rescata al pensar que está en peligro. Ella le reprocha su actuación y le acusa de estar siguiéndole. "Me escondo de todo el mundo y huyo de todo el mundo. No quería que me salvaras", le dice mientras él no entiende nada de lo que está ocurriendo.