'Amar sin límites', el nuevo fenómeno turco de Divinity: muy pronto, gran estreno

Protagonizada por Deniz Can Aktaş y Miray Daner, que comparten protagonismo con Burak Sevinç, Asuman Dabak y Burak Sergen, a quien los espectadores de Divinity recuerdan por su papel del malvado Galip Kozcuoğlu en 'Kara Sevda', 'Amar sin límites' narra la historia de Halil İbrahim Karasu y Zeynep Leto, una pareja que protagoniza un apasionado romance que estará marcado por la venganza.

Nacido el 28 de julio de 1993 en Estambul, Deniz Can Aktaş se graduó en la Universidad de Piri Reis en el Departamento de Ingeniería de Gestión y Maquinaria de Barcos. Sin embargo, su pasión por la actuación llamó a su puerta y cambió su destino en 2015, año en el que debutó con 'Tatlı Küçük Yalancılar'. Desde ese momento, los directores no han dejado de contar con él. Deniz Can Aktaş se ha convertido en una estrella. Con más de dos millones de seguidores en Instagram, aterriza en Divinity para conquistarnos con su papel de Halil İbrahim Karasu.