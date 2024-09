Tráiler exclusivo de 'Amar sin límites': lo que te espera en el nuevo fenómeno turco de Divinity

Deniz Can Aktaş nació el 28 de julio de 1993 en Estambul y se graduó en la Universidad de Piri Reis en el Departamento de Ingeniería de Gestión y Maquinaria de Barcos. No obstante, su pasión por la intrerpretación llamó a su puerta y cambió su destino en 2015, año en el que debutó con 'Tatlı Küçük Yalancılar'. Desde ese momento, los directores no han dejado de contar con él. Deniz Can Aktaş se ha convertido en una estrella. Con más de dos millones de seguidores en su cuenta de Instagram, aterriza en Divinity para conquistarnos con su papel de Halil İbrahim Karasu.