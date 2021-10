Çağlar Ertuğrul y Burcu Özberk, de ‘Trampa de amor’, se reencuentran

A la actriz no le falta trabajo. Lleva unos meses completamente inmersa en las grabaciones de su serie ‘Aşk Mantık Intikam’ (una adaptación de la coreana ‘Love, logic revenge’) que está arrasando en Turquía. En cuanto a su vida privada ahora mismo no se le conoce ninguna pareja. Aunque hace unos meses se la llegó a relacionar con el empresario Murat Kazancıoğlu, parece que la historia no cuajó. Eso sí, hay un hombre que tiene completamente enamorada a Burcu y es su sobrino Can, del que cuida como si de su propio hijo se tratase y con el que tiene una relación muy estrecha. “El sentido de mi vida”, le confesó la actriz al pequeño en redes sociales.