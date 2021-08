Serkay Tütüncü, de 'Trampa de amor', e İlayda Alişan rompen dos meses después de confirmar su relación

Según ha trascendido, los actores, que llevaban ya sin verse varias semanas, han borrado todo rastro el uno del otro en sus perfiles de Instagram y han dejado de seguirse en sus redes sociales. Sin embargo, ni uno ni otro han querido pronunciarse todavía y no han confirmado esta ruptura.

La ruptura ha pillado a todos por sorpresa. Hace tan solo dos meses la pareja se dejaba ver en su primera verano juntos muy felices y sonrientes y compartían sus primeras imágenes en redes sociales juntos para confirmar el noviazgo. "Nuestra relación aún es nueva. Todo está bien. Estamos muy felices. No hagas más preguntas", decía por entonces İlayda Alişan en Nişantaşı.

Ajeno a todo lo que se está comentando sobre su relación, el actor sigue disfrutando de un merecido descanso en una de playa que no ha querido especificar. "En algún lugar que no conozco", ha escrito junto a las imágenes de estas inusuales vacaciones. Y es que el actor ha optado por la tranquilidad de alojarse en plena playa en una tienda de campaña situada frente al mar. "La bahía donde todos se abrazan. Un lugar donde nadie se dé cuenta de que tu camisa está rota y, de todos modos, no te preocupes por eso. Alguien que conocí ayer hizo la siguiente pregunta: "Entonces, ¿qué estás haciendo anormalmente? Buena pregunta. Porque todo parece anormal", es el texto que acompaña la publicación.