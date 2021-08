Si hablamos del piloto de MotoGP, Marc Márquez , no podemos dejar de mencionar Cervera . Este pequeño pueblo de Lérida es una localidad medieval que reúne una infinidad de historia y política que han quedado en el empedrado de sus calles. Es por eso que se ha convertido en el lugar perfecto para descubrir en vacaciones, quedarse a dormir y, sobre todo, disfrutar de diferentes catas y actividades enológicas.

Si seguimos con nuestros deportistas más reconocidos no podemos dejar de mencionar a Andrés Iniesta . Su pueblo, Fuentealbilla , en Albacete, se convirtió en uno de los más famosos, sobre todo durante el Mundial de fútbol de Sudáfrica, cuando Andrés no dejaba de mencionarlo. En él se puede realizar la ‘ruta Iniesta’ , que va desde la casa que el futbolista tiene en su pueblo y pasa por su estatua, el monumento a la Copa del Mundo y el bar de su abuelo.

En esta lista no podíamos no mencionar a María Pombo. La influencer española por excelencia tiene su propio paraíso en Langre, en Cantabria. La joven es una gran apasionada del norte de nuestro país y, por eso, no hay verano que falle a su cita en esa zona cántabra. Hasta allí acude con toda su familia y, además, este será el primer año que disfrute de esos momentos con el pequeño Martinxo.