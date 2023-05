'Yıldız, un amor indomable', la loca y difícil historia de un reencuentro, llega a Divinity el lunes a las 18:30 horas

Divinity está de celebración. El próximo lunes 29 de mayo a las 18:30 horas llega el esperado estreno de 'Yıldız, un amor indomable', la comedia romántica que estabas esperando y que no te querrás perder. Protagonizada por Aslıhan Güner e Ismail Demirci, esta historia lo tiene todo y ya te adelantamos que te vas a enamorar de esta pareja que protagonizará divertidísimas y alocadas situaciones. Todo ello mientras intentan recomponer una historia de amor que terminó de forma totalmente inesperada hace más de veinte años y que dejó el corazón roto a la pobre Yıldız, que no va a poner nada fácil a Kuzey el regreso a su pueblo natal. Nuestra protagonista está dispuesta a cobrarse su venganza, aunque sea a golpe de tirachinas. ¡Su reencuentro promete!

La nueva exitosa serie de Divinity, que se convertirá en tu mejor compañera cada tarde, narra una historia de amor indomable en la que el origen y el destino serán las clave para volver a unir a los protagonistas, Yıldız y Kuzey, una pareja perfecta y que estaba destinada a casarse, pero cuyo amor se verá truncado cuando él se muda a Estambul para estudiar y se olvida de todas sus promesas . Kuzey se casa y tiene tres hijas y empieza una nueva vida. Sin embargo, cuando su mujer le abandona y las deudas le ahogan, tendrá que volver a sus orígenes y enfrentarse a todos ellos que dejó atrás. Sin embargo, su regreso no va a ser fácil. Ella lleva veinte años esperando a que el destino les vuelva a unir. ¿Qué pasará a partir de ahora?

Y mientras esperamos ansiosos el próximo estreno de 'Yıldız, un amor indomable', podemos disfrutar de los últimos y apasionantes episodios de 'Late mi corazón'. La historia de Eylül y Ali, que no están pasando su mejor momento después de todo lo ocurrido, llega a su fin . ¿Qué pasará entre la reputada neurocirujana y su marido? ¿Podrán superar todas las dificultades y dar un final feliz a su gran historia de amor? Si quieres averiguar qué ocurre, no puedes perderte los últimos episodios. Esta semana a las 18:15 horas, no faltes a tu cita.