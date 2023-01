Ana Obregón, devastada tras la muerte de Elena Huelva: "Aless te cuidará seguro"

View this post on Instagram

El vínculo con ellas ha sido tal en tan poco tiempo que a Ana Obregón le es imposible no tenerlas en su vida. "Cuidaré de tu madre y tu hermana. Las acompañaré en su duelo, te lo prometo. Y desde aquí, como hace unos momentos, les mando todo mi amor", ha declarado. "Guardaré para siempre esta fotografía que tú me diste y en un lugar de mi corazón quedará lo más bonito que me han dicho en este año 2022 cuando me agradeciste estos meses de luz".