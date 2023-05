Vicky Martín Berrocal, rota por la muerte de Cristo Báñez: "Te llevas un pedacito de mí y mis grandes secretos"

Vicky Martín Berrocal ha asegurado que hoy "no es un día fácil" para todos los que quieren a Cristo Báñez . Su muerte ha consternado a muchos de sus amigos. En este caso la diseñadora ha querido darle las gracias "por todo" públicamente y decirle que "jamás" se olvidará de él . "Te llevas un pedacito de mi, de mis grandes locuras y mis grandes secretos. Y vuelta alto. Te vamos a echar mucho de menos. Te quiero desde siempre y para siempre. Adiós, compañero", terminaba diciendo.

La ex de Manuel Díaz 'El Cordobés' ha sido una de las grandes amistades de Cristo. El pasado mes de enero, el diseñador compartió una fotografía en sus redes sociales de su grupo de amigos, entre los que estaba Vicky. "Sois todos los que estáis, pero no estáis todos los que son. Os quiero, amigos. Qué ganitas me había desfogar, cantar ,bailar y, lo más importante, reírme hasta caerme al suelo", decía en su cuenta de Instagram.