Lolita Flores, destrozada por la muerte de Carmen Sevilla: "Mi madre y tú ya estaréis juntas de nuevo"

"Te has ido en silencio. Tengo que agradecerte tantas cosas, Carmen... Desde que era una niña me descubriste América y estuviste a nuestro lado, a mi lado, en los momentos más difíciles y más bonitos de mi vida. Ya te echaba de menos hace tiempo, pero ahora sé que te has ido y es un palo muy grande", le ha dedicado en una carta abierta que ha acompañado junto a una fotografía en la que aparecen las dos acompañadas por Rosario Flores, su hermana, que fue ahijada de bautizo de Sevilla.