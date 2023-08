El problema de salud por el que Daniel Sancho sigue en enfermería con cuatro presos más

Bronchalo, tras esa segunda visita a su hijo, ha continuado diciendo que Daniel está "bastante mejor" que cuando entró (hace ya diez días) y que "ya se resolverá la situación". "Me ha pillado de sorpresa, por supuesto. Nadie se esperaba una cosa así. Nadie está preparado para recibir una noticia así. Se ha emocionado al verme, claro, como yo a él ", ha contado.

Daniel Sancho ha tenido hoy dos visitas. La primera de ellas ha sido la de su madre, Silvia Bronchalo, con la que se ha reunido durante 45 minutos. Silvia le ha llevado a prisión 500 Bahts, que son 13 euros . "Eso es lo que puede ingresar a diario a su hijo para que tenga alimento extra" , ha contado el periodista Jorge Luque en 'El Programa del Verano' . Lo que no le han permitido llevarle es un colchón, ya que dicen que debe ser el que le proporciona la cárcel.

"Suponemos que esto es gracias al trabajo de la embajada para que los españoles aquí tengan las mejores condiciones posibles, ellos han conseguido eso", ha explicado Jorge Luque. También aseguran que el caso en Tailandia "no está cerrado" y que Daniel ha vuelto a confesar el delito y les ha hablado de Edwin Arrieta. "La madre no sabía que venía aquí de vacaciones con él. Daniel Sancho no ha llorado", ha contado el reportero.