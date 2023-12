La madre de Itziar Castro, rota al llegar al velatorio: "Era muy buena, los medios le habéis tratado muy bien, hasta el Risto Mejide"

Sus padres, Manel Castro y Lucía Rivadulla, han sido los primeros en llegar al tanatorio. Esta última, rota de dolor y entre lágrimas, ha querido referirse a los medios y compartir su estado actual: "Palabras, soy madre, y en este momento no las tengo", confesaba a Europa Press. Ha querido agradecer las muestras de cariño tanto de sus seres queridos como del público: "Era muy buena, no tenía nada, a mí y a todo el mundo. Entonces, darle las gracias a todo el mundo porque realmente no me esperaba esta acogida de ella".