Parece que a la empresaria no hay aventura que se le resista y, sin dudarlo, ha dicho "sí" a mostrar su faceta como bailarina: "Soy cubana, entonces lo llevo en la sangre". Parece que al otro lado del charco (en Miami), -a donde ha viajado para dar comienzo al 2024-, está ya ensayando para este reto, tal y como ha publicado en sus redes sociales: "El 2024 me cogió bailando, en mi ciudad, con gente que quiero, recordando a los que están arriba y quemando aquello que pasó el 2023 y no me hizo aprender, que fue bastante poco. Me faltaban mis niñas que, a pesar de la distancia, siempre están en mi mente y mi corazón".