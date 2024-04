Laura Matamoros se mostraba muy crítica con las 'influencers' sobre sus últimas actuaciones

Ahora han sido Aida Domenech y Ángela Rozas las que han dado su punto de vista sobre esta polémica

Laura Matamoros desvela el motivo de su distanciamiento con Dulceida

Desde que su fama comenzara a crecer en el universo de las redes sociales, las influencers españolas siempre han demostrado tener muy buena relación entre ellas. Más allá de apoyarse en sus proyectos profesionales, también mostraban la complicidad que había entre ellas cuando no había cámaras o eventos. Sin embargo, tras la última edición Premios Ídolo y la ausencia de algunas de ellas a estos galardones -como la de las hermanas Pombo- organizados por Dulceida, ha vuelto a salir a la palestra qué relación hay realmente entre ellas. Si hace unos días era María Pombo la que dejaba claro que a pesar de mantiene un especial cariño hacia la catalana, ni mucho menos eran íntimas amigas. Sin embargo, en los últimos días, también ha destapado que el distanciamiento de Aida Domenech con Laura Matamoros, que ha desvelado en 'Supervivientes' el enfriamiento de su relación con la mujer de Alba Paul y con Madame de Rosa, que ahora han respondido a las acusaciones de la expareja de Benji Aparicio. ¡Te lo contamos!

La queja de Laura Matamoros

Desde su aterrizaje en los Cayos Cochinos, Matamoros se ha mostrado lo más natural posible e, incluso, se ha pronunciado sobre algunas polémicas del universo de los creadores de contenido: "Sé que fueron los Ídolo el día 14 de marzo, pero no estaba invitada. Yo soy una ídola también. El año pasado hubo una que ganó que me sentó como el culo, pero no porque ganase sino por el discurso que dijo y mira que me llevaba bien con ella".

Sin embargo, no solo se refirió a Domenech, si no también a Ángela Rozas, más conocida como Madame De Rosa: "Dijo que ella se merecía mucho ese premio porque no era ni hermana de… ni hija de… Me pillé un mosqueo y mira que la quería. Yo soy hija de, hermana de, y sobrina de. Y tengo identidad propia. Pero en su momento me cabree bastante. Nos dejó a todas como… Me sentó fatal Ángela que lo sepas. Ella es amiga de...Todos somos de…".

La dura respuesta de Dulceida y Madame de Rosa

Durante estos días, las dos influencers han estado ajenas a las palabras de la concursante. Sin embargo, en su última aparición pública, han querido zanjar la polémica. Mientras que Dulceida se ha mostrado mucho más apaciguadora y ha dejado una puerta abierta a una conversación con Matamoros, no ha sido este el caso de Madame, que ha dedicado unas duras palabras a la amiga de María Pombo. "Me apetecía que me preguntarais porque nos quedamos todos en shock cuando dijo que no había sido invitada porque justamente fue de las primeras en estar invitada. No entendí nada, estaba todo muy fuera de lugar, me quedé en shock porque eso que dice es mentira", ha dejado claro Domenech.