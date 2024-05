Si por algo se caracteriza Topacio es por su naturalidad en las redes sociales, en donde muestra su trabajo y su vida social. Ahora, 20 de mayo del 2024, la galerista ha compartido una sorprendente publicación en la que aparece en silla de ruedas. Además, no ha dudado en desvelar el motivo que le ha llevado a esta situación y acudir al hospital: "Después de una semana con mucho dolor en espalda y pierna, por fin me he podido hacer una resonancia y han confirmado lo que ya se sospechaba: gran hernia discal en L5S1. Próximo paso: unidad del dolor para ver si se consigue reducir sin cirugía. Enviadme mucho amor. Gracias por vuestra atención a todo el personal de Quirón Salud".