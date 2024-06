De Paco León a Melani Olivares: así ha sido el reencuentro de los actores de ‘Aída’ diez años después del final de la serie

Tras pensar multitud de sugerencias, entre las que han propuesto “un calendario, un microteatro, un podcast, un musical en la Gran Vía, una película o un documental ”, han lanzado su deseo de grabar un capítulo especial , haciendo saltar así todas las alarmas sobre la posibilidad de volver a ver a sus protagonistas en acción. Es entonces cuando Eduardo Casanova ha querido lanzar una pregunta a los fans del show: “Lo importante no es si notros queremos. Lo importante es, ¿vosotros queréis? ”, ha sentenciado mientras todos los allí presentes han gritado al unísono un “yo quiero”, misma frase que León ha repetido a modo de hashtag en el título de la publicación de Instagram.

El público, tras las expectativas que las imágenes han generado, ha reaccionado con miles de ‘me gusta’ y comentarios en los que han destacado su anhelo de un reencuentro en la pequeña pantalla: "Otra temporada", "La mejor serie con diferencia de todas las que he visto" o "La pregunta es: quién no quiere?" son algunos de ellos. Además, en el post también se han colado nombres de algunos de sus compañeros de profesión como Toni Acosta o Luna Fulgencio, que no han dudado en mandarles su apoyo.