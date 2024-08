La familia de Alain Delon se niega a cumplir su último deseo: "Su perro no será sacrificado"

Meses antes, el propio actor contó en una entrevista que deseaba que su mascota, un malinois belga de diez años que adoptó en un refugio, fuera "dormido" y depositado en su tumba en el cementerio de su casa, en el pueblo de Douchy en el que finalmente murió. "Es mi perro de final de vida… lo amo como a un hijo", dijo Delon a Paris Match en 2018. "He tenido 50 perros en mi vida, pero tengo una relación especial con este. Me extraña cuando no estoy", explicó hace seis años.