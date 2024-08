Sergio Peris-Mencheta se sincera sobre su recuperación: "Sé que no volveré nunca a ser el de antes"

Sabe que aún queda un largo camino por recorrer y que todo lo que ha vivido le ha cambiado para siempre, pero con este mensaje ha demostrado que las cosas están yendo bien y que él se siente con mucha fuerza y con ganas de disfrutar de la vida. "Estoy aquí. Estoy vivo. Y la vida es la hostia. Me falta aún mucho para encontrarme bien, y sé que no volveré nunca a ser el de antes. Pero esta foto y este tema reflejan mis ganas de vivir y de comerme la vida a bocaos. Gracias gente por estar ahí apoyando y deseándome lo mejor", ha escrito junto a esta fotografía en la que ha recibido el cariño de todos sus fans y muchos rostros conocidos como Loles León, Christian Gálvez, Belén López, Pablo Chiapella, Alicia Rubio, Jorge Blass, Iván Massagué, Gorka Otxoa o Elena Sánchez.

El 27 de julio la pareja celebraba su veinte aniversario y el actor, pese a seguir convaleciente no quiso dejar pasar este día tan señalado y le dedicó a su mujer unas preciosas palabras en sus redes sociales. "20 años a tu lado, Solaz… vaya viaje bonito", escribía el actor, que tiraba de humor para explicar el motivo por el que no había podido hacer una felicitación más elaborada. (ya me hubiera gustado 1 vídeo currao, pero no está la energía pa ná!)".