Luis estuvo cuatro meses ingresado en el hospital y llegó a pesar 52 kg . "Ya anda, pero salió en silla de ruedas sin ninguna estabilidad. Perdió su mente total. Ahora, por suerte, ya es él. Pero bueno, sí que perdió memoria a corto plazo, el oído, no ve de un ojo y del otro no tiene vista frontal", explicó entonces su mujer.

En estos meses, Luis ha estado en un proceso de recuperación y, hace un mes, recibió definitivamente el alta . Él mismo, a través de sus redes sociales, contó que estaba "muy feliz" de recibir el alta después de "un año intenso" en su centro de neurorehabilitación. "La frase 'Luis, ya estás recuperado' la recordaré toda la vida… Mi rehabilitación continúa, pero ya no es por camino de tierra, es por autopista", aseguró.

En una nueva publicación compartida en su cuenta de Instagram, el marido de Patricia Pérez ha compartido una fotografía con un bastón y el carnet de su afiliación a la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos Españoles. "Hombre valenciano ciego feliz y orgulloso con su recién estrenada afiliación a @once.es", comenzaba diciendo. Luis ha explicado que ha conseguido superar muchas de las secuelas de su enfermedad, pero no todas .

"Estoy en una nueva fase de mi vida, ni mejor, ni peor, simplemente diferente y con la ayuda de la ONCE todo está siendo más fácil porque como me dijeron: 'No hay mejor país en el mundo que España para ser ciego porque está la ONCE…'", ha comentado. Luis también ha querido dar las gracias por el "cariñoso recibimiento" que han recibido tanto él como su mujer.