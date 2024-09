Miki Nadal sufre un accidente de tráfico: "El coche ha dado vueltas y trompicones durante más de 100 metros"

Miki Nadal ha vivido "un susto grande". El actor y presentador ha sufrido un accidente de tráfico a 80 kilómetros de Vitoria, ciudad a la que se dirigía para presentar su nuevo programa en el FesTVal. Según ha adelantado 'El Español', en el coche viajaban también Amparo Castellano, directora de No Ficción de The Mediapro Studio, y la periodista Ana Díaz. El medio citado publica que, por fortuna, todos los ocupantes están bien, aunque "ha sido un susto grande". Aunque no ha podido llegar al evento por el estado en el que ha quedado el vehículo, el presentador ha entrado por videollamada a la rueda de prensa para explicar lo sucedido, tranquilizar a los asistentes y e incluso dar detalles de su nuevo programa.