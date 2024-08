"Te conocí haciendo de padre y madre. Por entonces me fascinaba tu esfuerzo y labor porque tu primogénita se educase con unos valores familiares y honestos. Has lidiado y lidias con situaciones provocadas por una maldad huérfana de inteligencia , y aún así siempre has sido un caballero con la infinita prioridad de la felicidad de tu hija. Llevas casi dos años demostrándomelo con Galatea y sé que será igual con Ángela", comienza diciendo Aldea en la publicación de Instagram, en donde ha subrayado los valores de su pareja como padre y que, a posteriori, ha transmitido a sus hijas.

Horas después de esta carta pública, Carola Escámez, exmujer de Miki Nadal, no ha tardado en responder a los ataques de Aldea, con los que parece haberse dado por aludida. Ha sido a través de una carta que ha publicado 'El Español', que ha recogido todas las declaraciones de la madre de la primogénita del humorista: "Hablan porque saben que estaré callada por respeto a una menor y juegan con esa baza. Hablan porque saben que no me defiendo, ni ataco en RRSS y porque no necesito tener likes, ni robados posados, ni fama, ni caer mejor o peor".