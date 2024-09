Jaime Lorente estalla ante las críticas por su último papel: "Homófobos, violentos y desagradables"

Ahora, después de la oleada de odio a la que ha tenido que enfrentarse tras haber publicado en su perfil de Instagram un vídeo resumen de distintas escenas que han provocado controversia entre el público, Lorente ha querido hacer partícipes de ello a sus casi 12 millones de seguidores en las redes sociales: “Bueno, vuelve a suceder y por desgracia a mí cada vez me sorprende menos pero me duele más la última publicación de mi muro en la que es una recopilación de besos de la última película y la cantidad de comentarios homófobos, violentos y desagradables es preocupante”, ha comenzado sincerándose.

Es entonces cuando, tras exponer los mensajes, entre los que se encontraban algunos como “Qué bizarro”, “Te dejo de seguir”, “Menuda porquería”, “Lo más repugnante” o “Asco, y piensan que eso es normal”, ha querido lanzar una petición a los usuarios de las redes sociales: “Os deseo mucho amor a todos y que tengáis una feliz vida sin que nadie os odie y os juzgue por lo que sois. Que me dejéis de seguir y me suda el rabo, me da completamente igual, prefiero que no estéis en un lugar como mi perfil. Así que nada, besitos”, ha sentenciado.