Luis Canut habla de su diagnóstico de ceguera: "No reconozco ningún rasgo de nadie ni de nada"

Hace unos días contaba orgulloso en redes sociales que era un "hombre valenciano, ciego y feliz" con su recién estrenada afiliación a la ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles). "He conseguido superar muchas de las secuelas de mi enfermedad, pero no todas. Estoy en una nueva fase de mi vida, ni mejor ni peor, simplemente diferente y con la ayuda de la ONCE todo está siendo más fácil", explicó, tal y como puedes ver en este vídeo.