Isa Pantoja da la última hora sobre su estado de salud: "No me han podido dar el alta"

Sin embargo, ha desvelado que, por el momento, continuará ingresada en el hospital debido a complicaciones surgidas: “ No me han podido dar el alta porque sigo recuperándome ya que fue más complicado de lo que pensábamos en un principio. Espero ir a casa pronto”, se ha sincerado.

El pasado domingo, la abogada optó por desplazarse hasta un centro sanitario por el problema que posteriormente relató a través de sus redes sociales: "Me levanté con un dolor abdominal horroroso. Fue a más. Me dolía la boca del estómago, el estómago, y luego se me fue a toda la tripa", explicó.