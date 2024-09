Shakira, Anitta y Danna Paola, juntas con una declaración de intenciones: "Se pasa rico soltera"

Shakira está completamente inmersa en una nueva era en su música. Desde que anunciara su ruptura con el padre de sus hijos, Gerard Piqué , la artista colombiana se inspiraba en su situación personal para escribir sus últimas letras, que han quedado reflejadas y para siempre en su último disco, Las Mujeres Ya No Lloran, -una frase que forma parte de su colaboración con Bizarrap , que tanto dio de qué hablar-. En la promoción de su nuevo proyecto profesional, la cantante desveló que compuso una serie de letras que tenían que ver con su pasado más reciente: " Me curo a través de esta música , y todavía me estoy curando. Es un proceso, pero sin duda la música ha desempeñado un papel muy terapéutico".

Tras contarle al mundo entero a través de sus canciones, en donde abre su corazón y sus emociones, su pasado con el que fuera jugador del Barcelona, la artista regresaba completamente renovada con un poderoso mensaje a través de su figura como mujer y madre. "Ha sido muy difícil poner todo lo que sentía en un álbum y darle forma, porque no tenía tiempo, era lo que tenía tener marido. Ahora ya no lo tengo. El marido me arrastraba, no me dejaba. Ahora soy libre, ahora puedo trabajar de verdad", desveló la artista en el show de Fallon.