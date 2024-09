Shakira carga contra Hacienda y denuncia un machismo estructural: "Pacte para proteger a mis hijos"

La artista ha confesado que, desde el principio, supo que el "artificioso relato" de la Agencia Tributaria "confundía y manipulaba" dos intenciones diferentes: "Una era el deseo de establecerse en un país y otra, muy distinta, el deseo de que prosperara una relación que se desarrollaba en ese país". Shakira considera que cambiaban uno por lo otro para convertirla así en residente fiscal desde el año 2011 y crear unas obligaciones "que no existían". Ahora comprende que una institución no debería utilizar "todo su poder y recursos" para - en sus propias palabras - "criminalizar caprichosamente a quien le conviene".

La artista continúa diciendo que en 2011 ella "deseaba" que su relación con Gerard Piqué prosperara, quien en ese momento estaba "atado" a España por motivos laborales. "Viajar a España me generaba muchísimas complicaciones porque me forzaba a estar lejos de mis centros de actividad laboral", ha contado. Shakira reiterado que siempre que regresaba a España era para que esa relación prosperara, "no por vocación de permanencia".