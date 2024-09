Shakira abraza a su yo del pasado gracias a la IA: "Esta niña dio fuerzas a la mujer para seguir"

Shakira está centrada en su música y sus hijos y está disfrutando del momento ajena a los continuos rumores que circulan sobre su vida privada. Y es que en los últimos meses la cantante ha dejado claro que no tiene tiempo para el amor. "No estoy pensando en eso... ¿Qué espacio tengo para un hombre en este momento? ¿Qué te puedo decir? Me gustan los hombres. Ese es el problema. No me deberían gustar con todo lo que me ha pasado, pero imagina cuánto me gustan los hombres, que todavía me gustan", ha explicado.