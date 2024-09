Alejandra Rubio, contra Alessandro Lequio por Carlo Costanzia y Mar Flores: "No sabes respetar"

El italiano ha sido muy crítico con el actor y su familia desde que su vida personal comenzase a ocupar portadas este año

Harta de los comentarios negativos de Lequio, Rubio ha defendido en 'Vamos a ver' a su novio y la madre de este

El trabajo de Carlo ha sido el último detalle que ha generado polémica: así hablaba Alejandra de su situación laboral

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia llevan meses siendo dos de los grandes protagonistas de la crónica social. Su romance, del que se tuvo constancia el pasado mes de febrero, generó un torbellino informativo en la prensa del corazón, que la noticia del embarazo de la nieta de María Teresa Campos avivó hasta límites insospechados. La pareja lleva meses en el centro del huracán, entre informaciones y especulaciones sobre su vida sentimental y familiar, acechada, además, por las críticas, que conllevan una importante factura para ellos. Esta mañana, en una intervención en 'Vamos a ver', Rubio ha estallado contra Alessandro Lequio tras los últimos comentarios negativos que le ha dedicado a su novio y a la madre de este, Mar Flores.

Desde que se supiese que ambos están juntos, la historia de amor entre la colaboradora y el actor ha ocupado portadas, páginas y muchos minutos de debate y análisis en el papel cuché. Cada uno de sus movimientos ha sido analizado con lupa, y las mencionadas críticas han acompañado a la pareja en este más de medio año de relación, tanto en redes sociales como en los platós de televisión. En estos últimos ha habido una figura especialmente combativa con toda la trama relacionada con la hija de Terelu Campos y el hijo de Mar Flores.

La verdad tras la polémica de Carlo Costanzia, su trabajo, y Mar Flores

El último motivo que ha generado runrún en la vida de la pareja ha sido la ausencia de Carlo en el desfile con el que su madre debutaba como diseñadora en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid este pasado fin de semana. Aunque estaba prevista su presencia, finalmente, el también músico y modelo no pudo acudir al mismo. La futura madre de su primer hijo explicaba esta semana, tras la polémica generada, que Costanzia se había ausentado por motivos laborales, al no poder salir antes de su trabajo. "Lo tenía todo preparado, pero no llegó", resumía en una intervención en el mencionado programa de Telecinco.

Las noticias sobre la situación laboral de Carlo, de la que este ya había hablado en el pasado, han tenido también su correspondiente eco mediático. Alessandro Lequio, que ha sido muy crítico con cada uno de los movimientos tanto del actor como de su familia en estos últimos meses, planteaba dudas al respecto del trabajo del artista, que recientemente retomaba también su faceta musical. "No me encaja, tiene un horario y una constancia", explicaba sobre el hecho de que el actor trabaje por cuenta ajena. En estos días, el propio protagonista se mostraba molesto con la prensa ante las preguntas por esta cuestión, dejando claro que "siempre" ha tenido trabajo.

La dura respuesta de Alejandra Rubio a Alessandro Lequio por sus críticas

Y Alejandra ha dado respuesta a todas estas últimas novedades desde su última participación, dejándose ver claramente incómoda ante las palabras y declaraciones de Lequio. Rubio ha querido dejar claro que no justifica la actitud de su novio con los medios, aunque reconoce que ha vivido situaciones parecidas. "A mí también me pasa que estás hasta arriba y te toca una persona que... no se ve todo, solo se ven las cositas que se cortan y se ponen", ha desvelado.