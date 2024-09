David Beckham se sincera como nunca sobre la grabación de su documental: "Me sentí incómodo"

El pasado 2023 llegaba a la pequeña pantalla ‘Beckham’, la miniserie en la que, aunque los Becks no dejaban entrar en su casa, sí que se abrían al completo sobre otros aspectos personales. Sin embargo, tal y como ha confirmado ahora el exfutbolista en una conferencia llevada a cabo en la Sociedad Real de Televisión en Londres, el rodaje del mismo no supuso un momento agradable para él: "Lo hice por el 25º aniversario de nuestra boda. Me sentí incómodo haciendo el documental que hicimos. Fue muy emocional. Es una de esas cosas que sabía que tenía que hacer. Lo iba a hacer una vez... fue muy difícil ”, ha comenzado explicando.

A pesar de haber afirmado que tanto él como su mujer quedaron “contentos con el resultado”, ha sentenciado el motivo principal por el que no recuerda la grabación del mismo como una buena experiencia: "No voy a mentir. Me preocupó, me puso nervioso, puso a Victoria nerviosa. Aunque la gente piense que sabe todo sobre nosotros, no es verdad. No abrimos las puertas de nuestra casa pero sé que era el momento idóneo. No diría que lo odié, solo diría que fue difícil. Hablamos cosas de mi carrera que nunca antes había mencionado", se ha sincerado.