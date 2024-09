Ahora, el cantante ha sido protagonista de especulaciones porque muchos de sus seguidores apuntaban que se habría sometido a alguna operación estética. Es por ello que, tras los rumores, ha reaparecido en 'TardeAR' para aclarar si ha pasado o no por quirófano por este motivo. " Yo no me he hecho nada . Nada de nada, por la gloria de mi padre que está fallecido. Lo único que he hecho es adelgazar, cambiarme el pelo a rubio y hago muchos ejercicios de cara (...). Cojo cremas y no paro durante meses me he llevado así ... frente, nariz, pómulos... hago las vocales para bajar la papada y funciona".

Tras su intervención, el músico ha reaparecido en redes sociales para dirigirse de tú a tú a sus seguidores para explicar qué se ha hecho: "Me han estado todos los medios llamando, porque están diciendo que me he hecho algo en la cara, que me he hecho algo o que me he puesto algo, no sé. Yo me he puesto tibio esta mañana que me he comido media barra de pan en la cocina, pero nada más. Lo que me hago es mucho masaje facial. Esta nariz que tengo es de mi padre, esto es pura genética, se me estará cayendo, se me estará yendo para el lado. Yo no me he hecho nada de nada y si tengo los ojos achinados es porque me he echado una siesta".