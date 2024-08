Lucas, de Andy y Lucas, aclara si finalmente se retiran: "Podemos hacer lo que nos dé la gana"

Además, el cantante ha recordado que esta retirada era por motivos de salud y que lo que el médico le recomendó fue bajar el ritmo. Y eso lo ha cumplido. No solo porque se el número de conciertos es mucho menos sino también porque se han apoyado en un equipo que está llevándoles todo, algo que básicamente hacía antes él y que era lo que realmente le producía el estrés. "Está siendo una retirada por una causa mayor. A nosotros nos apasiona lo que hacemos, a mí no me afecta ir a cantar, sino lo que mueve Andy y Lucas y llevar una empresa yo solo con la supervisión de mi compañero... ahora que hemos dado con un gran equipo de buena gente y gente muy profesional... Yo siempre he estado encima y me ha costado delegar... Estamos disfrutando mucho y cuando esto se termine esto, se terminó. Para que no perdáis el tiempo. Posiblemente la gira dure en septiembre de 2025. No pasa nada", ha dicho el cantante, que ha explicado que quieren visitar aún muchas ciudades y que quieren ir también a América.