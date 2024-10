Joaquín Torres envía un mensaje desde el hospital: "Desgraciadamente, mi prótesis ha fallado"

El arquitecto ha explicado que este verano, "desgraciadamente", la prótesis que le colocaron la pasada primavera "ha fallado y se ha desplazado" . "Me han tenido que volver a operar para quitarme la prótesis desplazada y colocarme una nueva prótesis y empezar con la nueva rehabilitación. (No puedo ni quiero contemplar otro escenario)", escribía en su cuenta de Instagram. La operación se realizó en la tarde del pasado lunes en manos de Ángel Villamor y el propio Joaquín ha garantizado que ya se encuentra bien, "sin los espantosos dolores de estas semanas atrás". "Estoy preparado para la definitiva rehabilitación y recuperación de mi movilidad", aseguraba.

El arquitecto también ha querido disculparse por su ausencia en redes sociales este tiempo y explicar, tal y como puedes ver en el vídeo que encabeza esta noticia, que su cadera "se soltó, se movió", causándole muchísimos dolores. "Me he operado este lunes, la sexta operación con anestesia general, y creo que esta es la definitiva. Esta no me ha causado dolores, estoy convencido de que es la buena. Estoy muy contento, con ganas de volver pronto a mi vida tras el periodo de rehabilitación que tendré que hacer. Os mando un beso a todos y gracias por vuestra paciencia", ha comentado desde la habitación del hospital.