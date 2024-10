La actual relación entre Laura Escanes y su examiga, Ari Bueno: "Se vieron..."

El pasado mes de marzo salía a la luz un posible distanciamiento entre Laura Escanes y una de sus mejores amigas , Ari Bueno, quién ejercía también como su representante. Cuando la catalana se dio a conocer en redes sociales, desde el primer momento quiso hacer partícipes a sus seguidores de su día a día y de las personas que formaban parte de ella. Entre ellas, su dream team, su grupo de mejores amigas: Gemma Pinto, Henar y Ari -que mantiene una relación sentimental con un amigo de Álvaro de Luna, ex de Escanes-.

Ahora, Pedro Jota ha desvelado de primera mano en qué punto se encuentra la relación de Ari y Escanes pasados unos meses desde su ruptura como representada y representante y como amigas. "Chema y yo presenciamos cómo se vieron por primera vez después de ser amigas y parece ser que después del 'Suavefest'. Me dice Laura que no han vuelto a ser amigas, no tiene pinta, prefieren tener cordialidad, tienen amigos en común y le ha devuelto el follow, porque Ari nunca le dejó de seguir", ha dicho.