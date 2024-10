Lolita ha anunciado a través de sus redes sociales que debido a su dolencia debe suspender algunas funciones

La actriz y cantante está actualmente de gira con la obra de teatro 'Poncia'

Lolita canta con su hijo Guillermo: madre e hijo derrochan complicidad sobre el escenario

Lolita Flores está atravesando un bache de salud por el que ha tenido que suspender sus próximas funciones de 'Poncia', la obra de teatro con la que lleva de gira desde 2023. La artista, que el pasado mes de mayo cumplió 66 años, lo ha anunciado a través de sus redes sociales, donde ha compartido su diagnóstico y ha explicado que, de momento, tendrá que cancelar en Villena y Elche.

Muy afectada por este contratiempo, ha pedido disculpas y ha explicado que ya se encuentra bajo supervisión médica y que la sintomatología que presenta le impide subirse al escenario. "Vuelvo a poner esta foto porque estoy triste, muy triste de no poder hacer 'Poncia' en Villena y en Elche por traqueobronquitis vírica que me deja inflamada toda la garganta y con tos de perro", ha explicado Lolita, que previsiblemente pasará su recuperación en su casa.

Deseando volver a los escenarios

Obligada a parar por este problema de salud, Lolita ya está pensando en su vuelta y espera recuperarse lo antes posible para seguir disfrutando de su profesión. El teatro se ha convertido en uno de sus grandes amores y la artista no ve el momento de volver a encontrarse con su público sobre las tablas del teatro. "Ya estoy en buenas manos y me voy a curar para poder seguir con este regalo que la vida me ha dado, mi profesión y el cariño y admiración de la gente", ha contado en sus redes, donde ha asegurado que si pueden y la gente así lo desea buscarán una nueva fecha para acudir a representar a estas dos localidades en la que ahora el público se ha quedado sin poder disfrutar de su talento. "Esta Poncia no podrá ir esta vez, pero iré en algún momento si Elche y Villena así lo quieren. Gracias y mil perdones pero una es humana. Aunque a veces no lo parezca, si lo soy".

Por último, la actriz ha agradecido el cariño y el apoyo a todos sus compañeros de equipo, a los teatros en los que no han podido representar la función y al público que no podrá verla sobre las tablas del teatro. "Gracias a toda esa gente que tenía su entrada, no saben cómo lo siento", ha terminado diciendo la madre de Elena Furiase.

La carrera de actriz de Lolita

Aunque desde sus inicios había coqueteado con el mundo de la interpretación participando en algunas películas y series, Lolita parecía destinada a seguir los pasos de su madre en el mundo de la música. Y como no podía ser de otra forma, la primogénita del clan Flores comenzó su carrera en el mundo del arte cantando. Alcanzó el éxito. Con apenas 18 años, su tema 'Amor, amor' se convirtió en todo fenómeno.

Sin embargo, este camino no fue tan sencillo como pudiera parecer. El apellido Flores pesa mucho y Lolita siempre ha asegurado que ha sentido que las puertas de la industria se la cerraron en nuestro país, donde lleva años sin actuar. "Dejé de cantar porque sentía que no me echaban cuenta", ha dicho Lolita, que sacó su último álbum de estudio con temas nuevos en 2007.

Sin embargo, su talento encontró otra forma de aflorar. Tras varias incursiones en la interpretación, a principios de los 2000 dio el salto definitivo. En 2002 protagonizaba la cinta 'Rencor, que le valió alzarse con el Goya a Mejor actriz revelación. A partir de ese momento, Lolita se ganaba el reconocimiento como actriz y empezaron a llegar papeles (algunos protagonistas) en cine, televisión y teatro.

