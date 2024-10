La madre de Puff Daddy, Janice Smalls Combs, rompe su silencio: "Ha cometido errores en el pasado"

Sin embargo, son varias las imágenes capturadas en el año 2016 por las cámaras de vigilancia de un hotel que muestran en actitud violenta a Combs con su exnovia y una de las denunciantes, Cassie, y su madre así lo reconoce aunque no le juzga por su "pasado": "No estoy aquí para presentaros a mi hijo como si fuese perfecto porque no lo es. Ha cometido errores en el pasado, como todo el mundo. Puede que no haya sido del todo sincero sobre ciertas cosas, como negar haber sido violento con una exnovia cuando las cámaras mostraban lo contrario", ha reconocido.