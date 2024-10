Beyoncé, salpicada por el escándalo de Puff Daddy: las teorías que han afectado a su imagen

Desde drogas, a alcohol y conductas 'sucias' (entre las que puede destacarse el tráfico sexual, asociación ilícita o trata de personas para obligarlas a ejercer la prostitución), lo cierto es que todo aquel que frecuentase esas fiestas no está muy bien visto. De ahí, que Beyoncé se haya visto salpicada de la peor manera y eso haya comenzado a manchar su imagen. Tanto es así, que la artista ha perdido ya más de un millón de seguidores , los cuales piden explicaciones a la diva de 'Crazy in love'.

Para muchos, resulta muy difícil de creer que todos aquellos que estuviesen presentes en dichas fiestas no fueran conscientes de lo que ocurría a puerta cerrada. Y, más allá de eso, que ni se molestasen en denunciar o hacer públicas las atrocidades de las que estaban siendo testigos. Un tema que ha provocado que una buena parte de los fans de Beyoncé se hayan vuelto en su contra, a la espera de que toda esta situación se aclare. Es más, han comenzado a investigar y no han tardado mucho en ver la relación entre Puff Daddy y Beyoncé, cuya estrecha amistad nunca ha sido ningún secreto de cara al público.

A todo esto, y para echar más leña el fuego, se suma el tema 'She knows' (Ella lo sabe) de J.Cole, quienes muchos aseguran que hace referencia a la implicación de 'Queen B' en el escándalo. Sea como sea, las teorías al respecto se han disparado en redes sociales, haciendo especial mención a dos artistas en particular: Aaliyah, Left Eye, que ganaron un Grammy y, tiempo después, fallecieron en misteriosos accidentes. De hecho, muchos destacan el hecho de que estuviesen precisamente nominadas en la misma categoría que Beyoncé y destacan el poder que tanto ella como Jay Z tienen en la industria musical.