Eso sí, ella nunca ha negado los grandes deseos que tenía por convertirte en madre, aunque todo a su debido tiempo. "¿No puedo estar hinchada y no estar embarazada? Mentiría si dijera que todo esto no me afecta", apuntaba en una entrevista para GQ. Finalmente, era hace unos meses cuando ellos mismos decidían hacerlo público y Baldwin no ha dudado en mostrarnos su preciosa barriguita.