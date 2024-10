María José Campanario pasa por quirófano un mes después del microinfarto de Jesulín de Ubrique

Aunque por el momento se desconocen los detalles de su paso por quirófano, el cual no está relacionado con la fibromialgia que sufre desde hace dos décadas, el citado medio ha afirmado que habrían contactado con algunos testigos presenciales que han desvelado que Campanario se ha dejado ver tras su ingreso con un ojo vendado y el rostro “ligeramente inflamado” . También en las inmediaciones del lugar, Jesulín de Ubrique habría aparecido con actitud preocupada cada tarde para acompañar a su pareja aunque no ha querido hacer ningún tipo de declaración a los medios que se encontraban a las puertas.

"Es una situación que desconozco, nunca me he visto así. Me voy a poner en manos de profesionales que busquen el origen de donde ha podido venir esto", comentaba el diestro acerca de las diferentes pruebas sanitarias a las que se sometería de forma posterior. Del mismo modo, aseguraba llevar una vida "sana y normal" y no tener explicación para lo ocurrido: "Ha sido una cosa horrible", señaló.